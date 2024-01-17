В правительстве Приморского края опровергли назначение командира «Тигров» куратором внутрипола

«Герой Приморья, командир добровольческого отряда “Тигр” Сергей Ефремов может быть назначен заместителем председателя правительства Приморья по внутренней политике», — сообщил утром телеграм-канал «Вести: Приморье» со ссылкой на свой источник.
В правительстве Приморского края редакции «ФедералПресс» информацию о возможном назначении Ефремова не подтвердили.
Отметим, в послужном списке Сергея Ефремова не только служба в «Тигре» и множество наград, полученных в ходе СВО. Ефремов много лет работал в администрации Уссурийска на посту первого вице-мэра. Ранее он трудился в ОНФ в Приморье.
Напомним, Антон Волошко, который занимал пост куратора внутрипола в Приморье с момента прошлых губернаторских выборов, перешел в законодательное собрание региона. Большинством голосов его выбрали спикером краевого парламента. Переход в новую должность затянулся практически на месяц, а кресло в правительстве пустует с ноября.