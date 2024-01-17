В правительстве Приморского края опровергли назначение командира «Тигров» куратором внутрипола

Отметим, в послужном списке Сергея Ефремова не только служба в «Тигре» и множество наград, полученных в ходе СВО. Ефремов много лет работал в администрации Уссурийска на посту первого вице-мэра. Ранее он трудился в ОНФ в Приморье.