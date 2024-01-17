Утвержден Генплан Астаны до 2035 года

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция № 4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции «Тельмана» с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки.