МВД Казахстана исключило поправку о пешеходах в ПДД после общественного резонанса

«МВД исключило предлагаемую поправку о пешеходах в ПДД по итогам публичного обсуждения», — сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.
На сайте Открытых НПА ранее прошло обсуждение возможной поправки. МВД отмечает, что с учетом общественного мнения и экспертного сообщества, поправка исключена из проекта.