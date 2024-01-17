Токаев назначил заведующего отделом военной безопасности и обороны в Совбезе

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, глава государства подписал соответствующее распоряжение о назначении Марат Аймашева на новую должность.
На сайте «ЦентрАзия» сообщается, что Марат Максутович родился 31 августа 1974 года в городе Славянск-на-Кубане Краснодарского края РФ.
Проходил обучение в Алматинском ВВУ, Национальном университете обороны и на факультете Генштаба Военной Академии Беларуси.
В разные годы занимал следующие должности в Вооруженных силах РК:
- заместитель начальника департамента — начальник управления направлений Департамента стратегического планирования Генштаба ВС РК;
- заместитель начальника главного штаба — начальник главного оперативного управления главного штаба Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК;
- первый заместитель командующего войсками регионального командования — начальник штаба Управления командующего войсками Регионального командования «Астана»;
- начальник Департамента стратегического планирования Генштаба ВС РК.
С 2019 года имеет звание генерал-майора.
Согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.
Основными задачами Совета безопасности являются:
внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;
- выработка проектов решений для президента по:
- введению, продлению, отмене военного положения;
- введению, продлению, отмене чрезвычайного положения;
- использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;
- иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.