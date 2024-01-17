Текслер поздравил Южный Урал с юбилеем: «Есть чем гордиться»

«Наш регион не только крупнейший индустриальный центр страны и один из лидеров социально-экономического развития России. Это край с богатыми культурными и духовными традициями, невероятно красивой природой, уникальными достопримечательностями», — отметил Текслер.
Губернатор напомнил, как героизм и самоотверженность жителей Челябинской области помогли стране победить в Великой Отечественной войне. Кроме того, южноуральцы создали мощный промышленный и научно-технологический капитал для новых поколений.
В условиях СВО стратегические предприятия Челябинской области играют огромную роль в укреплении обороноспособности России.
Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за труд и любовь к родному краю.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Южный Урал вошел в топ-5 регионов по числу поддержанных культурных инициатив.