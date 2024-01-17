Губернатор Куйвашев поздравил Свердловскую область с юбилеем

Также отдельно Евгений Куйвашев отметил такие крупные проекты, как строительство скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург и программу поддержки студентов «Кампус». Он добавил, что в области ежегодно сдается в эксплуатацию 5−7 зданий для школ. Отдельно губернатор остановился на теме развития медицины: по его словам, в области за шесть лет открыли свыше 100 новых фельдшерских пунктов и общеврачебных практик, два региональных сосудистых центра и 30 первичных отделений, закупили 240 автомобилей скорой помощи и планируется купить еще 100 уже в этом году.