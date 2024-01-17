Губернатор Куйвашев поздравил Свердловскую область с юбилеем

«За минувшие десятилетия вместе с Россией Свердловская область уверенно прошла путь к построению современного, открытого, демократичного общества, где главной ценностью является человек, защита его прав и свобод. И все это — результат таланта, трудолюбия, энергичности и добросовестности уральцев. Все, что появилось благодаря свердловчанам за это время, создано основательно, с душой и любовью», — написал Евгений Куйвашев.
Губернатор напомнил, что за минувшие шесть лет в области запустили около 200 новых промышленных производств, создали порядка 10 тыс. новых рабочих мест. Регион перешел от точечных задач импортозамещения к комплексным решениям для укрепления технологического суверенитета страны. Кроме того, за этот период в области ввели в эксплуатацию более 15 млн кв. м жилого фонда, свыше 20 тыс. человек получили новые квартиры, переехав из аварийного жилья. По президентской программе социальной газификации более 15 тыс. частных домовладений подключены к газовым сетям.
«При поддержке активных и инициативных граждан в регионе благоустроено 2 тыс. дворов, парков, скверов и набережных. Все они являются востребованными местами отдыха и детей, и взрослых, формируют настроение и особую атмосферу для творчества и созидания», — напомнил глава региона.
Также отдельно Евгений Куйвашев отметил такие крупные проекты, как строительство скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург и программу поддержки студентов «Кампус». Он добавил, что в области ежегодно сдается в эксплуатацию 5−7 зданий для школ. Отдельно губернатор остановился на теме развития медицины: по его словам, в области за шесть лет открыли свыше 100 новых фельдшерских пунктов и общеврачебных практик, два региональных сосудистых центра и 30 первичных отделений, закупили 240 автомобилей скорой помощи и планируется купить еще 100 уже в этом году.
«В юбилейный год нас ждет череда знаковых событий, которые во многом определят дальнейшую судьбу и вектор развития региона на годы вперед. Прежде всего это выборы президента Российской Федерации. Рассчитываю на ответственность, осознанность, политическую и гражданскую зрелость уральцев», — сказал Евгений Куйвашев.