В Башкирии для защиты от буллинга расширят полномочия детского омбудсмена

«Парламентская рабочая группа принимала участие в урегулировании отдельных конфликтных ситуаций в школьной среде и выработала ряд предложений, — рассказал председатель Госсобрания РБ. — В новом созыве парламента рабочая группа расширила формат — будет заниматься вопросами деструктивного поведения учащихся в целом. Тем не менее проблема буллинга в силу его разрушительного влияния на детскую психику останется для рабочей группы в приоритете. Быть вовлеченным в травлю можно по-разному: с позиции жертвы, обидчика или наблюдателя, но каждая из этих ролей накладывает своей отпечаток, негативно влияет на взрослеющую личность. В этих условиях деятельность Уполномоченного по правам ребенка имеет особое значение как с позиции профилактики травли, так и с позиции разрешения развивающихся конфликтов», — прокомментировал Константин Толкачев.