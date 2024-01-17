Премьер Дорин Речан отправился на форум в Давос

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Речан проведет в Давосе ряд двусторонних встреч с коллегами из других государств, в ходе которых «будет продвигать экономическую повестку Республики Молдова».
Так, программа пребывания Речана в Давосе включает встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, главой кабмина Болгарии Николаем Денковым, председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто и премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Ришем.
Также глава кабмина Молдовы проведет беседы с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и князем Монако Альбером II.
В рамках форума премьер Молдовы намерен обсудить реализацию совместных инициатив с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, а также с бизнесменами и представителями международных компаний. Кроме того на полях форума Речан выступит на некоторых тематических сессиях.