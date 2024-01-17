Премьер Дорин Речан отправился на форум в Давос

В рамках форума премьер Молдовы намерен обсудить реализацию совместных инициатив с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, а также с бизнесменами и представителями международных компаний. Кроме того на полях форума Речан выступит на некоторых тематических сессиях.