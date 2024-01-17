Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Премьер Дорин Речан отправился на форум в Давос

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Молдавская делегация, в которую помимо премьера входят министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и государственный секретарь Министерства энергетики Каролина Новак, будет находиться на форуме с 16 по 18 января.
Источник: Sputnik.md

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Речан проведет в Давосе ряд двусторонних встреч с коллегами из других государств, в ходе которых «будет продвигать экономическую повестку Республики Молдова».

Так, программа пребывания Речана в Давосе включает встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, главой кабмина Болгарии Николаем Денковым, председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто и премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Ришем.

Также глава кабмина Молдовы проведет беседы с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и князем Монако Альбером II.

В рамках форума премьер Молдовы намерен обсудить реализацию совместных инициатив с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, а также с бизнесменами и представителями международных компаний. Кроме того на полях форума Речан выступит на некоторых тематических сессиях.

экономика