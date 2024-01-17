В Казахстане готовят закон об электромобилях

Как отметили в Мажилисе, в рамках законопроекта вводятся новые понятия «гибридный автомобиль» и «электромобиль» для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне.
Кроме того, вводится понятие «электрозарядная станция», которое будет отнесено к объектам придорожного сервиса. Для них планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, а также резервировать территории в проекте детальной планировки, в том числе в жилой и общественной зонах.
Электромобили будут обеспечены специально отведёнными местами для стоянки и парковки, а их собственники освобождены от оплаты за парковочные места.
В Закон «О дорожном движении» предлагается внести норму о запрете водителям транспортных средств, не оснащённых электродвигателями, осуществлять парковку в местах, оборудованных электрозарядными станциями. За данное нарушение Административным кодексом вводится ответственность.
Принятие законопроекта позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций.