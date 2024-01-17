В Казахстане готовят закон об электромобилях

Кроме того, вводится понятие «электрозарядная станция», которое будет отнесено к объектам придорожного сервиса. Для них планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, а также резервировать территории в проекте детальной планировки, в том числе в жилой и общественной зонах.