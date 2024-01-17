Глава Минздрава Казахстана согласна стать донором после смерти

По данным фонда «Қазақстан халқына», в Казахстане 4 тыс. человек нуждаются в срочной пересадке органов.
Ранее глава Фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана) Болат Жамишев заявил о необходимости смене закона, согласно которому в Казахстане вновь заработает трупное донорство.
Планирует ли Минздрав вносить поправки в законопроект, уточнили у Гиният журналисты.
«Будем обсуждать. Сейчас собираем со всех органов предложения. Подготовим законопроект и внесем на обсуждение», — ответила министр.
По ее словам, проблема характерна для многих стран.
«Эта проблема не медицинская, а морально-этическая. Население должно быть готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живыми», — считает Гиният.
Она отметила, что на сегодня в Казахстане в электронном реестре Egov 40 тысяч казахстанцев изъявили желание на использование их органов в случае смерти. 15% подписали свое согласие.