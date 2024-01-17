Регионы УрФО начнут отрабатывать эвакуацию жителей

«Прошу обратить на этот момент самое серьезное внимание. И в процессе подготовки к пожароопасному периоду провести не одну тренировку, а несколько, в каждом субъекте РФ, входящем в Уральский федеральный округ. Обращаюсь к руководству МЧС и на этом заостряю самое пристальное внимание», — сказал Якушев на совещании по видеосвязи.