Регионы УрФО начнут отрабатывать эвакуацию жителей

На совещании с регионами и представителями местных управлений МЧС полпред напомнил, что в прошлом году от масштабных пожаров пострадали Свердловская, Курганская и Тюменская области. Огонь повредил сотни домов и унес несколько жизней. По словам Якушева, вопрос эвакуации граждан — один из принципиальных.
«Прошу обратить на этот момент самое серьезное внимание. И в процессе подготовки к пожароопасному периоду провести не одну тренировку, а несколько, в каждом субъекте РФ, входящем в Уральский федеральный округ. Обращаюсь к руководству МЧС и на этом заостряю самое пристальное внимание», — сказал Якушев на совещании по видеосвязи.
Череда мощнейших пожаров 2023 года началась в УрФО в конце апреля. Из-за аномально жаркой и сухой погоды лесные очаги возникали во всех регионах Урала. От возгораний пострадали жители десятков населенных пунктов. Самые страшные пожары произошли в свердловских Сосьве и Шайдурихе и курганских Юлдусе и Логоушке.