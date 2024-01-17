Назначен председатель Ассоциации махаллей Узбекистана

Основными задачами Ассоциации являются оказание содействия в становлении махалли как самостоятельной и подлинно народной структуры, принятие мер по усилению роли махалли в призыве граждан к содержанию своего дома и улицы в чистоте, уважению национальных ценностей и традиций, духовно-просветительской работе, укреплению атмосферы взаимного уважения и согласия среди населения, а также объединение, координацию и направление усилий представителей государственных органов и организаций в махаллях для своевременного и эффективного решения проблем махалли.