Назначен председатель Ассоциации махаллей Узбекистана

На пост председателя Ассоциации махаллей Узбекистана назначен Куронбоев Кахрамон Кучкарович, сообщает УзА.
Ранее он занимал пост заведующего отделом молодежной политики Администрации президента.
На должность первого заместителя председателя Ассоциации назначен Инохомов Джовдатхан Султанович.
До этого он работал руководителем Ташкентского городского филиала Агентства развития государственной службы при президенте.
Должность заместителя председателя Ассоциации махаллей занял Асланов Абдулла Убайдуллаевич.
До назначения он работал заместителем председателя исполкома Политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи и предпринимательства, а также председателем общественного совета «Молодежное крыло».
Напомним, Ассоциация махаллей была образована в соответствии с указом президента от 21 декабря 2023 года «О кардинальном повышении роли института махалли в обществе и обеспечении его функционирования в качестве первичного звена решения проблем населения».
Основными задачами Ассоциации являются оказание содействия в становлении махалли как самостоятельной и подлинно народной структуры, принятие мер по усилению роли махалли в призыве граждан к содержанию своего дома и улицы в чистоте, уважению национальных ценностей и традиций, духовно-просветительской работе, укреплению атмосферы взаимного уважения и согласия среди населения, а также объединение, координацию и направление усилий представителей государственных органов и организаций в махаллях для своевременного и эффективного решения проблем махалли.
Председатель Ассоциации махаллей по статусу, условиям медицинского, транспортного и бытового обслуживания приравнивается к заместителю премьер-министра.