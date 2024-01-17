Президент России Путин подчеркнул важность развития Красноярска

Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов 16 января подчеркнул роль развития Красноярска в стратегическом видении будущего страны. Губернатор края и мэр столицы региона прокомментировали заявление лидера государства.

Красноярск — географический центр Российской Федерации. И, имея в виду сбалансированное развитие территорий, нужно иметь в виду и развитие Красноярска, как одного из центров", — заявил Владимир Путин.

Одним из аспектов развития президент назвал перенос офисов крупных компаний, которые работают в регионе, в Красноярск. Несколько лет назад, напомнил лидер страны, свою штаб-квартиру перенесла компания «Русгидро». Путин призвал другие предприятия последовать ее примеру.