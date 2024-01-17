Президент России Путин подчеркнул важность развития Красноярска

Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов 16 января подчеркнул роль развития Красноярска в стратегическом видении будущего страны. Губернатор края и мэр столицы региона прокомментировали заявление лидера государства.
Особое внимание президент уделил географическому расположению города:
Красноярск — географический центр Российской Федерации. И, имея в виду сбалансированное развитие территорий, нужно иметь в виду и развитие Красноярска, как одного из центров", — заявил Владимир Путин.
«Президент Владимир Владимирович Путин на встрече с главами муниципалитетов отметил, что Красноярск является географическим центром страны. И подчеркнул важность его развития, формирования здесь центров компетенции крупных компаний, приведя в пример переезд из Москвы в Красноярск офиса “РусГидро”, — прокомментировал заявление главы государства губернатор края Михаил Котюков.
На встрече с президентом присутствовал мэр краевой столицы Владислав Логинов, который также заявил, что центральный город страны должен получить разностороннее развитие:
«Наш город — географический центр страны — должен сосредотачивать в себе экономический, кадровый потенциал и новые компетенции. Это и безусловный плюс для улучшения инфраструктуры, облика Красноярска к 400-летию. Все это позитивно скажется на качестве жизни красноярцев», — написал мэр.
Градоначальник назвал важным итогом встречи поддержку Путиным практику решения общегородских проблем совместно с жителями, так как это может привести к улучшениям, которые хотят сами люди.
Ранее Путин заявил о низком уровне безработицы в Красноярске.