Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО

«Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки… жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации… Доклад — до 1 июля 2024 года», — сказано в поручении.