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Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, в том числе женщин, которые не состояли с ними в браке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Источник: © РИА Новости

«Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки… жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации… Доклад — до 1 июля 2024 года», — сказано в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин Владимир