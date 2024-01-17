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Путину представят предложения о мерах по репатриации соотечественников

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран, сообщается на сайте Кремля.
Источник: © РИА Новости

«Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России и Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 872», — говорится в перечне поручений.

Срок — 1 июля 2024 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Путин Владимир