Путину представят предложения о мерах по репатриации соотечественников

«Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России и Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 872», — говорится в перечне поручений.