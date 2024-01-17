Лукашенко назначил президентские стипендии 62 аспирантам на 2024 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении президентской стипендии на 2024 год 62 аспирантам, сообщила пресс-служба президента.
Уточняется, что стипендии президента Беларуси назначены аспирантам, которые выполняют диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. При этом отмечается, что свои исследования и разработки стипендиаты ведут в технической, физико-математической, химической, медицинской, сельскохозяйственной, экономической областях науки, а также по педагогике, искусствоведению, спорту.
— Исследования проводятся по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам, — подчеркнули в пресс-службе президента.
Кроме того, результаты исследовательских работ внедрили в учебный процесс, практическую деятельность промышленных предприятий, организации медицины, сельского хозяйства. Их также представляли на республиканских и международных конференциях, публиковали в научных изданиях.
Как заметили в пресс-службе, распоряжение о назначении стипендий принято, чтобы поддерживать научные разработки аспирантов, стимулировать подготовку научных работников высшей квалификации, развивать белорусскую научную школу, привлекать в науку талантливую молодежь.