Лукашенко назначил президентские стипендии 62 аспирантам на 2024 год

Уточняется, что стипендии президента Беларуси назначены аспирантам, которые выполняют диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. При этом отмечается, что свои исследования и разработки стипендиаты ведут в технической, физико-математической, химической, медицинской, сельскохозяйственной, экономической областях науки, а также по педагогике, искусствоведению, спорту.