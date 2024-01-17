Губернатор Хоценко посетил Кадетский корпус на Ленина

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на пресс-конференции рассказал о судьбе зданий Кадетского корпуса на Ленина. Об этом портал Om1.ru писал ранее. Часть зданий была признана аварийными, для кадетов построили новый корпус.
Тогда глава региона отметил, что конкретных решений по Кадетскому корпусу на Ленина ещё нет. Здание было передано в муниципальную собственность.
Сегодня, 17 января, Виталий Хоценко посетил Кадетский корпус. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Поручил администрации Омска и областному министерству строительства при участии регионального Минкульта подготовить все необходимые документы для начала обследования здания», — сообщил глава региона в соцсети.