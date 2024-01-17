Куйвашев и Орлов назвали главные достоинства жителей региона

«В свое время мир покорили визовская сталь и мотоциклы “Урал” — сегодня мы продолжаем традиции трудового мастерства электропоездами “Ласточка” и самолетами “Байкал”. Но самое главное — здесь живут люди с несгибаемым характером, талантливые и целеустремленные, неравнодушные и добрые сердцем. От всей души поздравляю всех свердловчан с юбилеем области», — написал Орлов в своем telegram-канале.