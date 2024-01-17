Межевич: для России и Беларуси Молдова пока не потеряна

Если для Киева, с его шансами окончательно потерять государственность, все уже предопределено, если ужасный конец прибалтийской триады в перспективе тоже понятен, то для Молдовы, где скоро состоятся президентские выборы, не все так печально и однозначно. Для Москвы и Минска Молдова не потеряна, и нам следует внимательно следить за происходящим в этой постсоветской республике, считает собеседник радио Sputnik, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
«У нас есть несколько болезненных общих проблем общих для Москвы и Минска, первая из них ― это Прибалтика. Есть Польша, и это очень серьезно. И есть, конечно, Украина, здесь все тяжело и очень страшно, но очень понятно с точки зрения приближающегося результата и масштаба проблем. С Молдовой ситуация немного иная», ― говорит Межевич.
Кровавый конфликт в Молдове 1992 года несопоставим по масштабу ни с армяно-азербайджанским или арабо-израильским конфликтом, ни с украинской ситуацией. В результате сложилась напряженная ситуация между Молдовой и Приднестровьем, которая, однако, не блокировала полностью экономическое взаимодействие, отмечает эксперт.
«За прошедшие десятилетия возникли белые, серые и черные схемы в экономике, когда никто никого не любит, но все между собой торгуют. Если бы все так умели жить на постсоветском пространстве, не было бы ни Карабаха, ни чего-то другого. И вот сейчас в этом году в Кишинев вводит таможенные платежи против Приднестровья. Приднестровье в ответ намерено поднять цены на электроэнергию в 20 раз. Две беднейшие территории вступают в экономическую войну. В Кишиневе прямо говорят ― это наш путь евроинтеграции, а то, что сами от этого беднеют, вроде бы неважно», ― рассуждает Межевич.
В настоящее время Россия предпринимает ряд дипломатических усилий, чтобы прекратить эту таможенную прокси-войну, добавляет он.
«Есть Украина — это случай уникальный. Есть Прибалтика, которой в экономическом отношении давно уже нет, но есть гигантские политические амбиции, и там в общем-то по Прибалтике обратной дороги нет. По Украине обратной дороги нет. По Республике Беларусь, слава богу, обратной дороги нет, есть модель национального суверенитета. Молдова же находится в сложном процессе трансформации, и она не потеряна для постсоветского пространства, для Минска и для Москвы», ― считает Межевич.
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