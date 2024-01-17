Межевич: для России и Беларуси Молдова пока не потеряна

«За прошедшие десятилетия возникли белые, серые и черные схемы в экономике, когда никто никого не любит, но все между собой торгуют. Если бы все так умели жить на постсоветском пространстве, не было бы ни Карабаха, ни чего-то другого. И вот сейчас в этом году в Кишинев вводит таможенные платежи против Приднестровья. Приднестровье в ответ намерено поднять цены на электроэнергию в 20 раз. Две беднейшие территории вступают в экономическую войну. В Кишиневе прямо говорят ― это наш путь евроинтеграции, а то, что сами от этого беднеют, вроде бы неважно», ― рассуждает Межевич.