Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Губернатор Андрей Травников перечислил пять качеств идеального мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области назвал пять качеств, которыми должен обладать мэр Новосибирска.
rian_5831742.jpg
Источник: РИА "Новости"

Портрет идеального градоначальника глава региона обрисовал в интервью Сиб.фм.

По словам Травникова, мэр должен обладать опытом работы на государственной или муниципальной службе. Работа во власти сильно отличается от работы, к примеру, в бизнесе. Также от кандидата требуются конкретные действия.

«Важно, чтобы человек умел не только красиво говорить, но и умел делать», — пояснил губернатор.

Во-вторых, мэру необходимо умение выстраивать диалог с самыми разными городскими сообществами и выслушивать их мнения. Глава города — не только хозяйственная должность, но и отчасти политическая.

В-третьих, для руководства городом нужно стратегическое видение, каким муниципалитет станет в будущем.

Четвертое важное качество — стрессоустойчивость, которая позволит не сломаться под огнем критики и не потерять эффективность.

И наконец пятая важнейшая составляющая — желание работать на чрезвычайно сложной должности.

«Сегодня, к сожалению, очень часто бывает, что и руководитель толковый и хотелось бы его видеть во главе муниципалитета, но уговорить его пойти на эту сложную, иногда неблагодарную работу не удается ни при каких обещаниях. Человек должен хотеть работать», — подчеркнул губернатор.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области отправился в отставку замминистра культуры Сазонов.