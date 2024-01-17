Губернатор Андрей Травников перечислил пять качеств идеального мэра Новосибирска

Портрет идеального градоначальника глава региона обрисовал в интервью Сиб.фм.
По словам Травникова, мэр должен обладать опытом работы на государственной или муниципальной службе. Работа во власти сильно отличается от работы, к примеру, в бизнесе. Также от кандидата требуются конкретные действия.
«Важно, чтобы человек умел не только красиво говорить, но и умел делать», — пояснил губернатор.
Во-вторых, мэру необходимо умение выстраивать диалог с самыми разными городскими сообществами и выслушивать их мнения. Глава города — не только хозяйственная должность, но и отчасти политическая.
В-третьих, для руководства городом нужно стратегическое видение, каким муниципалитет станет в будущем.
Четвертое важное качество — стрессоустойчивость, которая позволит не сломаться под огнем критики и не потерять эффективность.
И наконец пятая важнейшая составляющая — желание работать на чрезвычайно сложной должности.
«Сегодня, к сожалению, очень часто бывает, что и руководитель толковый и хотелось бы его видеть во главе муниципалитета, но уговорить его пойти на эту сложную, иногда неблагодарную работу не удается ни при каких обещаниях. Человек должен хотеть работать», — подчеркнул губернатор.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области отправился в отставку замминистра культуры Сазонов.