Губернатор Андрей Травников перечислил пять качеств идеального мэра Новосибирска

«Сегодня, к сожалению, очень часто бывает, что и руководитель толковый и хотелось бы его видеть во главе муниципалитета, но уговорить его пойти на эту сложную, иногда неблагодарную работу не удается ни при каких обещаниях. Человек должен хотеть работать», — подчеркнул губернатор.