Хокимы нескольких районов Ташкента находятся с визитом в Китае. О чем они договорились в Поднебесной?

С 15 января делегации районных хокимиятов столицы находятся в рабочей поездке по Китаю. За эти дни они посетили ряд предприятий и фабрик в Пекине, Урумчи, Шанхае, Шэньчжэне, встретились с руководителями регионов и бизнесменами. В ходе встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве.