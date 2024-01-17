Хокимы нескольких районов Ташкента находятся с визитом в Китае. О чем они договорились в Поднебесной?

С 15 января делегации районных хокимиятов столицы находятся в рабочей поездке по Китаю. За эти дни они посетили ряд предприятий и фабрик в Пекине, Урумчи, Шанхае, Шэньчжэне, встретились с руководителями регионов и бизнесменами. В ходе встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве.
Так, например, вчера делегация Мирабадского района Ташкента под руководством хокима Анвара Сайфутдинова встретилась с представителями крупного предприятия Teld New Energy, специализирующегося на производстве и монтаже электрозарядных устройств.
Потенциальным партнерам представили бизнес-возможности района в различных отраслях. Отдельно был презентован проект локализации производств в индустриальной зоне, которую планируется создать в Янгихаётском районе. Стороны также обсудили вопросы практического сотрудничества.
Сегодня хоким Мирабада посетил китайскую компанию Xinjiang Chuangdai International Trade. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о строительстве современного жилого и торгово-развлекательного комплекса в Мирабадском районе на основе реновационных проектов. Общая стоимость договоренностей составила 150 миллионов долларов.
В рабочей поездке по Китаю находится также делегация хокимията Сергелийского района. Хоким района Эльбек Шукуров и его заместители провели ряд встреч с руководителями крупных пекинских компаний.
В частности, 15 января они побывали на предприятии Haike Intelligence, которое специализируется на производстве оборудования для интеллектуальной и альтернативной энергетики. По информации районной администрации, по итогам встречи заключены соглашения о сотрудничестве.
Сегодня делегация Сергели договорилась о реализации проектов в 2024 году с компаниями DQ Carbon Group, Korea DQ Carbon и Harbin Longteng New Material Technology. Были подписаны соответствующие соглашения.
Свои результаты приносит и визит делегации Учтепинского района в КНР. Хоким Фарход Абдуллаев провел встречи с руководителями ряда предприятий в Шанхае. В ходе переговоров были подписаны инвестиционные контракты на сумму 130 миллионов долларов. В рамках этих соглашений китайские компании помогут освоить на территории района производство новых видов электротехнических компонентов.
Визит делегаций районных хокимиятов в Китай продолжается.