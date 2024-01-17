Захарова оценила идею переименовать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии

Ранее Захарова опровергла заявления Санду об угнетении Молдавии в СССР. Она напомнила, что за советский период в республике было введено в строй более 550 промышленных предприятий, производство электроэнергии выросло в шесть раз, сельхозпродукции — в 3,7 раза, а население в 1990-му году увеличилось на 77 процентов.