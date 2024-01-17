«Недоумки!»: ростовский чиновник ополчился на диванных критиков

«Хоть бы кто лопату взял и помог. Недоумки», — так чиновник Николай Павлов ответствовал людям, которым не понравилась уборка снега в родном селе.
Не все жители поняли, что с ними общается человек при исполнении, тем более что Павлов поспешил удалиться из этой говорильни.
В комментариях каналу «Подъем» он объяснил, что психанул из-за продолжающейся много дней необоснованной критики его работы. В частности, он указал, что жители не понимают нужду чиновника, у которого четыре тракториста на грейдерах, а должно быть 12.