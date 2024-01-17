GFI: Россия на втором месте после США в рейтинге сильнейших армий

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков говорил осенью 2023 года, что Россия больше не поставляет вооружения государствам, поддержавшим санкции, а также реэкспортирующим оружие в третьи страны. Представитель «Ростеха» заявил, что оборонно-промышленный комплекс России сосредоточен на удовлетворении внутренних потребностей страны.