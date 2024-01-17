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GFI: Россия на втором месте после США в рейтинге сильнейших армий

Российские вооруженные силы заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index 2024. Первое место заняли вооруженные силы США. Рейтинг опубликован на сайте Global Firepower.
ПЗРК "Игла"
Источник: РИА "Новости"

Возглавила рейтинг армия США с индексом боевой мощи 0,0699. Индекс вооруженных сил России — 0,0702 (чем меньше индекс, тем больше боевая мощь). В пятерку сильнейших также вошли армии Китая, Индии и Южной Кореи, с пятой позиции ушла вниз армия Великобритании.

Украина в рейтинге занимает 18-е место против 15-го в прошлом году.

Всего в рейтинге 145 стран. Он составляется ежегодно. При составлении рейтинга учитывалось более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение государств.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков говорил осенью 2023 года, что Россия больше не поставляет вооружения государствам, поддержавшим санкции, а также реэкспортирующим оружие в третьи страны. Представитель «Ростеха» заявил, что оборонно-промышленный комплекс России сосредоточен на удовлетворении внутренних потребностей страны.

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