Только подать заявку. В Петербурге на выборах президента можно будет проголосовать по месту пребывания

В Петербурге на выборах президента будет работать система «Мобильный избиратель». Соответствующее соглашение подписали председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин и директор МФЦ Петербурга Максим Александров. Об этом сообщили в комитете по информации и связям города 17 января.
Так, система даст возможность избирателям проголосовать как по месту жительства, так и по месту временного пребывания. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любой из 63 МФЦ Петербурга. Сделать это можно с 29 января по 11 марта при наличии паспорта.
«МФЦ работают по удобному графику с 09:30 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. Услуга предоставляется без предварительной записи и не зависит от наличия у заявителя регистрации на территории Санкт-Петербурга».