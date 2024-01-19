Только подать заявку. В Петербурге на выборах президента можно будет проголосовать по месту пребывания

Так, система даст возможность избирателям проголосовать как по месту жительства, так и по месту временного пребывания. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любой из 63 МФЦ Петербурга. Сделать это можно с 29 января по 11 марта при наличии паспорта.