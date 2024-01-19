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Только подать заявку. В Петербурге на выборах президента можно будет проголосовать по месту пребывания

В Петербурге на выборах президента можно будет проголосовать по месту пребывания.

В Петербурге на выборах президента будет работать система «Мобильный избиратель». Соответствующее соглашение подписали председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин и директор МФЦ Петербурга Максим Александров. Об этом сообщили в комитете по информации и связям города 17 января.

Так, система даст возможность избирателям проголосовать как по месту жительства, так и по месту временного пребывания. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любой из 63 МФЦ Петербурга. Сделать это можно с 29 января по 11 марта при наличии паспорта.

«МФЦ работают по удобному графику с 09:30 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. Услуга предоставляется без предварительной записи и не зависит от наличия у заявителя регистрации на территории Санкт-Петербурга».

отметил глава МФЦ Петербурга
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. В преддверии выборов сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут совершать обход квартир.