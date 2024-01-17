Дрозденко заявил, что «приложит все усилия» для ввода станции «Кудрово» в 2027 году

Как сообщили 17 января в пресс-службе регионального правительства, Ленобласть продолжает вести работы по выделению земельных участков и созданию инфраструктуры для ТПУ в Кудрово, включающего новую станцию метрополитена.



Господин Дрозденко особо отметил, что «приложит все усилия, чтобы метро в Кудрово было построено не позднее 2027 года».



Накануне «Фонтанка» сообщила, проектирование «оранжевой» линии до станции «Кудрово» не включено в план закупок «Метростроя Северной столицы» на 2024 год.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что сроки ввода станции метро «Кудрово» могут перенести на 2029 год.



