Сенатор ответил на заявление генерала США по Крыму

«Это заявление Ходжеса лишний раз демонстрирует, что все их действия и понимание ситуации в основном неправильные. Их “аналитические заключения” уже привели к тому, что сейчас Америка и Европа находятся в глубочайшем кризисе. Согласно этим расчетам, Россия должна была к этому времени лежать в руинах, голодать и бунтовать. Но этого и близко нет, а проблемы на Западе есть: с миграцией, экономикой, внутренней политикой и в целом пути дальнейшего развития», — констатировал политик.