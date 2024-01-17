Науседа призвал начать переговоры о членстве Молдавии в ЕС в марте

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление. Участники саммита пообещали вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям.