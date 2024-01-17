Путин поблагодарил свой предвыборный штаб за работу

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», — сказал глава государства.