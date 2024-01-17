В Казахстане предложили избирать судей

«Судьи местных судов работают с оглядкой, поскольку их назначают. Все это так или иначе сказывается на объективности принимаемых решений. Восстановление доверия к власти — это главная задача, которую мы должны решать. И восстановление доверия к деятельности судов в первую очередь один из путей преодоления правового нигилизма в обществе и восстановлению хотя бы в теоретическом плане принципов социальной справедливости, о чем часто говорит глава государства. Поэтому одним из путей обеспечения независимости судей в современных условиях может стать непосредственно избрание их населением».