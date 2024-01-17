Президент Молдавии попросила парламент сдвинуть сроки назначения даты выборов

Ранее депутаты внесли поправки, которые позволяют совмещать выборы с референдумами. Это было сделано по предложению Санду, которая также заявила о планах переизбраться на второй срок осенью 2024 года и предложила провести в день выборов референдум о вступлении в Евросоюз.