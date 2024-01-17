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Президенту презентовали планы по росту количества иностранных туристов и посещения ими страны круглый год

Среди планируемых мер налоговые и таможенные льготы, проведение международных фестивалей, развитие экотуризма и другое.
Президенту презентовали планы по росту количества иностранных туристов и посещения ими страны круглый год
Источник: president.uz

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению туристического потока и расширению внутреннего туризма, сообщает пресс-служба главы государства.

По поручению президента были разработаны следующие меры по эффективному задействованию возможностей в туризме:

— создание туристических центров в 12 наиболее привлекательных для туристов районах и городах.

Эти центры с ресторанами, кафе, оздоровительными заведениями и бассейнами будут работать круглосуточно.

— организация магазинов международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков в курортных зонах «Заамин», «Чимган», «Амирсай», а также в развлекательных комплексах.

Для этого планируется на срок до 1 января 2027 года снизить ставку налога на землю и имущество с предпринимателей, действующих в туристических центрах, на 90%, а до 1 марта 2026 года — освободить от таможенной пошлины оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий.

— реализация программы «Еще один день в Узбекистане» начиная с этого года.

Программа предусматривает создание «республиканских туристических колец», соединяющих туристические объекты областей, и «региональных туристических колец» между районами и городами. Комитетом по туризму будет вестись Единый реестр туристических маршрутов.

— реализация программы «Путешествие в каждый сезон».

В рамках нее будут реализованы мероприятия по продвижению экологического, экстремального, медицинского и оздоровительного туризма весной и осенью, водного и курортного — летом, экстремального и горнолыжного — зимой. К открытию туристических сезонов будут проводиться фестивали.

— проведение Международной недели моды «Шелковые ткани Узбекистана».

Мероприятие планируется проводить раз в два года в мае с призовым фондом в $2 млн.

— введение института «посланников туризма» Комитета по туризму.

Данная инициатива направлена на продвижение туристского потенциала страны за рубежом.

— принятие мер по поддержке ремесленников, развитию медицинского туризма, внедрению международного опыта в туристическое образование;

— выделение льготных кредитов на строительство кемпингов, юрт, экодомов и хостелов, бассейнов в гостиницах.

В целях поддержки предпринимателей оборудование и инвентарь для гостиниц и торговых комплексов, бассейнов и аквапарков будут освобождены от уплаты таможенных пошлин на 2 года.

Глава государства одобрил эти предложения и дал поручения по дальнейшему развитию экотуризма, созданию необходимых условий для путешествий лиц с инвалидностью.

туризм и отдых
Шавкат Мирзиеев