Президенту презентовали планы по росту количества иностранных туристов и посещения ими страны круглый год

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению туристического потока и расширению внутреннего туризма, сообщает пресс-служба главы государства.
По поручению президента были разработаны следующие меры по эффективному задействованию возможностей в туризме:
— создание туристических центров в 12 наиболее привлекательных для туристов районах и городах.
Эти центры с ресторанами, кафе, оздоровительными заведениями и бассейнами будут работать круглосуточно.
— организация магазинов международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков в курортных зонах «Заамин», «Чимган», «Амирсай», а также в развлекательных комплексах.
Для этого планируется на срок до 1 января 2027 года снизить ставку налога на землю и имущество с предпринимателей, действующих в туристических центрах, на 90%, а до 1 марта 2026 года — освободить от таможенной пошлины оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий.
— реализация программы «Еще один день в Узбекистане» начиная с этого года.
Программа предусматривает создание «республиканских туристических колец», соединяющих туристические объекты областей, и «региональных туристических колец» между районами и городами. Комитетом по туризму будет вестись Единый реестр туристических маршрутов.
— реализация программы «Путешествие в каждый сезон».
В рамках нее будут реализованы мероприятия по продвижению экологического, экстремального, медицинского и оздоровительного туризма весной и осенью, водного и курортного — летом, экстремального и горнолыжного — зимой. К открытию туристических сезонов будут проводиться фестивали.
— проведение Международной недели моды «Шелковые ткани Узбекистана».
Мероприятие планируется проводить раз в два года в мае с призовым фондом в $2 млн.
— введение института «посланников туризма» Комитета по туризму.
Данная инициатива направлена на продвижение туристского потенциала страны за рубежом.
— принятие мер по поддержке ремесленников, развитию медицинского туризма, внедрению международного опыта в туристическое образование;
— выделение льготных кредитов на строительство кемпингов, юрт, экодомов и хостелов, бассейнов в гостиницах.
В целях поддержки предпринимателей оборудование и инвентарь для гостиниц и торговых комплексов, бассейнов и аквапарков будут освобождены от уплаты таможенных пошлин на 2 года.
Глава государства одобрил эти предложения и дал поручения по дальнейшему развитию экотуризма, созданию необходимых условий для путешествий лиц с инвалидностью.