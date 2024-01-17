Президенту презентовали планы по росту количества иностранных туристов и посещения ими страны круглый год

Для этого планируется на срок до 1 января 2027 года снизить ставку налога на землю и имущество с предпринимателей, действующих в туристических центрах, на 90%, а до 1 марта 2026 года — освободить от таможенной пошлины оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий.