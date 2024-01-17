Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь

«Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку», — сказал он.
У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений.
После этого Путин оставил пожелание на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» — написал Путин.
Затем его попросили расписаться на одной из толстовок, где напечатана его цитата: «Для меня Россия — вся моя жизнь». «Это я так сказал?» — рассмеялся Путин и оставил автограф.