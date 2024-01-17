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Путин поблагодарил волонтеров из своего штаба за поддержку и помощь

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров, работающих в его избирательном штабе, за поддержку и помощь, отметив, что укрепление отечества — общая задача.
Путин
Источник: РИА "Новости"

«Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку», — сказал он.

У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений.

Владимир Путин
президент России

После этого Путин оставил пожелание на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» — написал Путин.

Затем его попросили расписаться на одной из толстовок, где напечатана его цитата: «Для меня Россия — вся моя жизнь». «Это я так сказал?» — рассмеялся Путин и оставил автограф.

Путин Владимир