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Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

Астана. 17 января. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев прибыл с официальным визитом в Италию
Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула», — говорится в сообщении в среду.

18 января Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

В этот же день Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан — Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

«19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска», — добавили в Акорде.