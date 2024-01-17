«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула», — говорится в сообщении в среду.