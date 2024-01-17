«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула», — говорится в сообщении в среду.
18 января Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
В этот же день Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан — Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
«19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска», — добавили в Акорде.