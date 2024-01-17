Европарламент поддерживает сотрудничество с Казахстаном

Депутаты ЕП призывают к сотрудничеству в сферах устойчивого развития, взаимосвязанности, энергетики и безопасности. Они подчеркивают важность создания благоприятного инвестиционного климата в странах ЦА, что способствует их экономическому развитию и росту торговли между ЕС и ЦА. Сотрудничество в энергетической сфере также выделяется как одна из ключевых областей сотрудничества.