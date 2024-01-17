Европарламент поддерживает сотрудничество с Казахстаном

Политические и экономические реформы в Казахстане
Европейский Парламент выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане. Они признают важность укрепления демократии, верховенства закона и эффективного управления в стране. Эти реформы ориентированы на дальнейшее развитие и улучшение жизни граждан Казахстана.
Укрепление сотрудничества в ключевых сферах
Депутаты Европарламента активно поддерживают укрепление сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии, включая Казахстан. Они призывают к активизации стратегического партнерства с этим регионом, учитывая его геостратегическую важность. Совместная дорожная карта по углублению связей между ЕС и ЦА играет ключевую роль в развитии диалога и сотрудничества, включая укрепление культурной, социальной и экономической устойчивости.
Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута
Европейские парламентарии подчеркнули важность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как «Средний коридор». Этот маршрут считается альтернативным и устойчивым путем между Азией и Европой. Практические шаги по его использованию помогут укрепить экономические связи между регионами и способствовать развитию торговли.
Сотрудничество в сфере устойчивого развития и энергетики
Депутаты ЕП призывают к сотрудничеству в сферах устойчивого развития, взаимосвязанности, энергетики и безопасности. Они подчеркивают важность создания благоприятного инвестиционного климата в странах ЦА, что способствует их экономическому развитию и росту торговли между ЕС и ЦА. Сотрудничество в энергетической сфере также выделяется как одна из ключевых областей сотрудничества.
Развитие межпарламентских связей
Европейский Парламент выразил готовность содействовать развитию межпарламентских связей со странами Центральной Азии, включая Казахстан. Это подчеркивает активное развитие сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом на уровне парламентов.
Эти вышеперечисленные шаги и призывы Европейского Парламента свидетельствуют о стремлении к углублению сотрудничества между ЕС и Казахстаном, а также между ЕС и странами Центральной Азии в различных сферах, включая политику, экономику и устойчивое развитие.