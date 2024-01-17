НАЦ включат в систему органов госбезопасности Молдовы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) будет включен в систему органов госбезопасности, соответствующий законопроект правительство одобрило на своем заседании в среду.
Отмечается, что такая необходимость возникла в свете событий в сфере противодействию коррупции, с которыми сталкивается Республика Молдова.
«Сейчас на политику безопасности и обороны Республики Молдова воздействуют правовые и институциональные недоработки. Они не позволяют системе национальной безопасности и обороны эффективно функционировать, а также не обеспечивают необходимое участие в общей с ЕС политике безопасности и обороны, учитывая евроинтеграционный курс Молдовы».
Он также отметил, что сфера противодействия коррупции не обеспечивается каким-либо органом власти, при этом национальная безопасность обеспечивается только совместными усилиями всех уполномоченных структур.
Министр также заявил о необходимости создать межведомственную рабочую группу для разработки нового проекта закона о государственной безопасности и органах госбезопасности.