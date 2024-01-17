НАЦ включат в систему органов госбезопасности Молдовы

«Сейчас на политику безопасности и обороны Республики Молдова воздействуют правовые и институциональные недоработки. Они не позволяют системе национальной безопасности и обороны эффективно функционировать, а также не обеспечивают необходимое участие в общей с ЕС политике безопасности и обороны, учитывая евроинтеграционный курс Молдовы».