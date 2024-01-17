Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине

Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
«Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он (Трамп — ред.) сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.
Зеленский сказал, что боится, что в этом случае Россия может занять всю территорию Украины.
При этом на вопрос, какими будут взаимоотношения Украины и США в случае избрания президентом Штатов Трампа, Зеленский ответил, что готов работать со всеми.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.