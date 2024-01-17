Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине

«Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он (Трамп — ред.) сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.