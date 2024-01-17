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Министр энергетики Молдавии пообещал снизить в феврале цены на газ для населения

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что рассчитывает снизить тариф на газ для населения до конца февраля.

«Насколько я понимаю, “Молдовагаз” уже готовит запрос о снижении тарифа, это может произойти в ближайшие несколько недель», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что к концу 2024 года цена газа может значительно вырасти.