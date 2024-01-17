Министр энергетики Молдавии пообещал снизить в феврале цены на газ для населения

«Насколько я понимаю, “Молдовагаз” уже готовит запрос о снижении тарифа, это может произойти в ближайшие несколько недель», — цитирует его ТАСС.
При этом он отметил, что к концу 2024 года цена газа может значительно вырасти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Насколько я понимаю, “Молдовагаз” уже готовит запрос о снижении тарифа, это может произойти в ближайшие несколько недель», — цитирует его ТАСС.
При этом он отметил, что к концу 2024 года цена газа может значительно вырасти.