В Минэнерго Молдавии допустили закупки газа у «Газпрома» по выгодной цене

«Если “Энергоком” не сможет найти газ на рынке по ценам ниже, чем у “Газпрома”, то почему бы тогда не взять газ и у “Газпрома”?» — цитирует его ТАСС.
Парликов также заявил, что рассчитывает снизить тариф на газ для населения до конца февраля.
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«Если “Энергоком” не сможет найти газ на рынке по ценам ниже, чем у “Газпрома”, то почему бы тогда не взять газ и у “Газпрома”?» — цитирует его ТАСС.
Парликов также заявил, что рассчитывает снизить тариф на газ для населения до конца февраля.