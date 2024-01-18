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В Минэнерго Молдавии допустили закупки газа у «Газпрома» по выгодной цене

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала «Журнал-ТВ» заявил, что допускает новые закупки газа у «Газпрома» в случае, если цена будет выгоднее, чем у конкурентов.
Газ
Источник: Reuters

«Если “Энергоком” не сможет найти газ на рынке по ценам ниже, чем у “Газпрома”, то почему бы тогда не взять газ и у “Газпрома”?» — цитирует его ТАСС.

Парликов также заявил, что рассчитывает снизить тариф на газ для населения до конца февраля.

Газпром