Кирби: прекращение США поставок оружия Киеву влияет на решения других стран

«Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — рассказал Кирби в ходе своего брифинга.

По его словам, Украина на фоне отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства ПВО, других ей хватит всего на два-три месяца.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — резюмировал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.