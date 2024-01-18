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Кирби: прекращение США поставок оружия Киеву влияет на решения других стран

Некоторые западные страны после временного прекращения военных поставок Украине со стороны США могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять помощь киевским властям, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, еще более негативные последствия произойдут в случае гипотетического полного отказа Соединенных Штатов от военной поддержки Украины.
конгресс
Источник: AP 2023

«Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — рассказал Кирби в ходе своего брифинга.

По его словам, Украина на фоне отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства ПВО, других ей хватит всего на два-три месяца.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — резюмировал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

С 24 февраля 2022 года США направили Украине около $44 млрд военной помощи. 27 декабря 2023-го администрация американского президента сообщила о последнем на текущий момент пакете военной помощи на $250 млн, одобренном Конгрессом. Сейчас в Конгрессе США между республиканцами и демократами идет спор о дальнейшей поддержке Украины.

16 января 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен на полях Всемирного экономического форума в Давосе пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что американское руководство продолжит помогать Киеву. По его словам, в США уверены, что правительства европейских стран примут аналогичное решение.

Александр Кислов