Министр ВС Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления

Министр поспешил заверить, что «политическая система и моральный дух на Украине не иссякают». Он также заявил, что «в Москве, Пхеньяне и Тегеране следят за способностью [Запада] подтверждать свою решимость» и пообещал, что Франция и ее союзники продолжат поддержку Украины в конфликте с РФ. По его словам, чем ближе страны ЕС к Украине, «тем более твердо они привержены» поддержке Киева, упомянув Польшу, страны Балтии, Молдавию, но не граничащую с Украиной Венгрию, которая выступает против выделения новых средств на поддержку киевских властей.