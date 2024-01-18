Министр ВС Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления

«Контрнаступление Киева не принесло желаемого результата», — сказал он. Также он выразил мнение, что сейчас конфликт «замораживается».
Министр поспешил заверить, что «политическая система и моральный дух на Украине не иссякают». Он также заявил, что «в Москве, Пхеньяне и Тегеране следят за способностью [Запада] подтверждать свою решимость» и пообещал, что Франция и ее союзники продолжат поддержку Украины в конфликте с РФ. По его словам, чем ближе страны ЕС к Украине, «тем более твердо они привержены» поддержке Киева, упомянув Польшу, страны Балтии, Молдавию, но не граничащую с Украиной Венгрию, которая выступает против выделения новых средств на поддержку киевских властей.
Лекорню подтвердил, что Париж поставит Киеву 40 управляемых ракет класса «воздух — земля» Scalp в первой половине 2024 года. Министр заявил о росте производства вооружений, благодаря «военной экономике», которая «создала возможности для армии и промышленников». В частности, французский производитель оружия Nexter, по его словам, смог вдвое сократить срок производства самоходных гаубиц Caesar и планирует произвести 78 экземпляров в 2024 году, из которых 6 Украина «приобрела за свои средства». Также он сообщил об увеличении производства снарядов калибра 155 мм с 1 тыс. до 3 тыс. в месяц — соответствующий показатель должен быть достигнут в феврале 2024 года.