17 января жители села Мейеровка в Заларинском районе простились с Сергеем Вдовенко, погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщают в администрации района. Сибиряк ушел на службу по контракту. В зоне спецоперации он был командиром боевой машины мотострелкового отделения. Но трагически погиб 26 декабря 2023 года. — Это невосполнимая утрата. Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. Мы скорбим вместе с вами, — говорят в администрации. Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что восемь жителей Братска отправились добровольцами в зону СВО.