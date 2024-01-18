Где и как на Дальнем Востоке пройдут региональные и местные выборы: ожидания экспертов

Предстоящей осенью крупные избирательные кампании затронут половину регионов Дальнего Востока. В Единый день голосования, 8 сентября, в трех субъектах пройдут выборы регионального уровня: в Сахалинской области и Забайкалье изберут губернаторов, в Хабаровском крае — парламент. В семи регионах обновятся представительные органы административных центров. На Чукотке и в Бурятии пройдут прямые выборы мэров столиц — они сохранились еще в Анадыре и Улан-Удэ.
Политологи говорят о референдумных сценариях губернаторских кампаний, но на уровне городов, по их мнению, есть место для конкуренции. Подробнее о том, где и как осенью в ДФО пройдут выборы — в материале ИА PrimaMedia.
Губернаторские референдумы
Полномочия губернаторов в ДФО в этом году истекают в двух регионах. Плановые выборы намечены в Забайкалье и Сахалинской области. С 2019 года Забайкальский край возглавляет Александр Осипов, победивший на выборах в порядке самовыдвижения. При явке 35,05% он набрал тогда 89,61% голосов. Более скоромным на этом фоне выглядит результат Валерия Лимаренко, также впервые с позиций врио избравшегося пять лет назад губернатором в Сахалинской области. На выборы выходец из «Росатома» шел тоже самовыдвиженцем и набрал 56,14% при явке избирателей 37,37%.
Оба губернатора имеют возможность пойти на переизбрание самовыдвиженцами снова — законами регионов это предусмотрено. Впрочем, есть буквально свежий пример Приморского края, где к выборам 2018 года в закон «вписали» возможность для участия самовыдвиженцев, а уже к следующей кампании, прошедшей в минувшем году, опять «вычеркнули», оставив только партийных кандидатов. Если появится какая-то целесообразность, то электоральное законодательство выборные субъекты могут беспрепятственно поправить.
Тем не менее, Валерий Лимаренко, если будет баллотироваться, скорее всего, будет представлять «Единую Россию». С ноября 2022 года он стал ее региональным лидером, возглавив партийное отделение в Сахалинской области.
В свою очередь, Осипов остается беспартийным. Как писал в прошлом году «Ъ», федеральное руководство ЕР рассматривало его в качестве нового секретаря партийного отделения, но он от этого предложения отказался. Так что вполне возможно, он будет следовать этому образу и на предстоящей кампании.
— Никаких больших интриг на ближайших выборах я бы не ждал. Выборы глав как были референдумными, так и останутся. Конкуренция давно уже переместилась на уровень городов. И не только в ДФО, — считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев.
С этим тезисом согласен политконсультант, региональный представитель Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) в ДФО Даниил Ермилов. По его мнению, в обществе и среди политических сил сложился некий консенсус: «пока страна воюет — никто не хочет драться за власть». Второй момент — даже при желании побороться на выборах регионального уровня, системные партии для этого не обладают достаточными ресурсами, к тому же, все они, так или иначе, оказались в кризисе, полагает эксперт.
— Выборы губернатора — это момент такого референдумного согласия с людьми: согласны на него или не согласны. Это не конкурентная схватка, — отмечает Ермилов. — Что касается Лимаренко, у него хорошие позиции. Если он пойдет на выборы, то победит. У элит есть вопросы по реализуемости некоторых инициатив, потому что предлагаются проекты такого космического масштаба. Но многое губернатору удается сделать в тех условиях, которые есть. В целом, фон благоприятный.
Гендиректор КЦ «Эксперт групп», политолог Павел Наливайко считает, что при всем при этом и отсутствии предпосылок для обновления губернатора в Сахалинской области, расслабляться команде Лимаренко все же не стоит.
— Всегда нужно помнить, что есть крутой нрав местного избирателя. И в данном случае, конечно, все будет зависеть от того, насколько эффективно властям региона удастся поработать с образом губернатора, переупаковать его, обеспечить стабильность внутриполитического плана. Если все получится, то проблем с переизбранием у Лимаренко, думаю, не будет, — говорит эксперт.
Ситуация в Забайкалье, по мнению Даниила Ермилова, электорально управляемая. Весной прошлого года в преддверии выборов в Заксобрание в регионе была проведена «очень сложная аппаратно-кадровая работа». Все более или менее серьезные политические акторы встали под один флаг с «Единой Россией» и главой региона, «потому что им предложили нормальные условия и понятные правила игры», объясняет эксперт.
— Отделение «эсеров» находится, по сути, в демотивированном состоянии, у них есть сложности с финансированием. В Забайкалье раньше, при жизни Жириновского, был серьезный оргресурс у ЛДПР, рейтинги партии были под 20%. Но эти времена прошли. Сейчас там, в принципе, конкурентов у Осипова нет. В медиа разворачивается некая кампания, но это для создания ощущения конкурентных выборов. Причем видимость создают для столичного наблюдателя. Поэтому если не вмешаются какие-то внешние события, то действующий губернатор переподтвердит свои полномочия, — уверен Ермилов.
В свою очередь, Павел Наливайко замечает, что есть над чем работать команде Александра Осипова: в регионе, по его мнению, присутствуют «сильные структуры и политики, которые хотят, чтобы губернатор был с ними в диалоге».
Хабаровский статус-кво
Избирательную кампанию в Хабаровском крае эксперты выделяют, как одну из ключевых в текущем политическом сезоне. Здесь одновременно будут обновлены парламент региона, Думы Хабаровска и второго крупнейшего города региона — Комсомольска-на-Амуре. А это фактически ключевой политический ландшафт региона.
В Хабаровском крае в 2019 году при губернаторе Сергее Фургале, избранном на волне протеста от ЛДПР, выборы в представительные и законодательные органы закончились полным триумфом «либерал-демократов». В Думе Хабаровска ЛДПР получила 34 мандата из 35. Один мандат достался «Справедливой России». В Комсомольске-на-Амуре из 25 депутатских мандатов ЛДПР получила 24, и один мандат — КПРФ. Выборы в городах проходили по мажоритарной системе.
Выборы депутатов Закдумы Хабаровского края проходят по смешанной избирательной системе. Ранее соотношение депутатов, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам, составляло 50/50: 18 депутатов избирались по пропорциональному принципу, 18 — в округах. В марте 2019 года в преддверии выборов электоральные правила скорректировали, изменив соотношение, увеличив число «одномандатников»: из 36 депутатов по партспискам теперь избирается только 12 депутатов, а остальные 18 — по округам.
По итогам кампании, на выборах в ЗакДуму Хабаровского края ЛДПР победила как по партийным спискам (56,12%), так и в большинстве одномандатных округов (22 из 24) и получила 30 из 36 мест в региональном парламенте. КПРФ получила три места. «Единая Россия» потеряла большинство, получив только два мандата. Один мандат получил самовыдвиженец, член партии «Яблоко».
— В каждом из данных представительных органов находятся представители команды еще бывшего губернатора, там есть и случайные люди. Сейчас для региональных властей и конструктивных сил будет вызовом как раз преломить ситуацию, обновив данные структуры. Будет интересно наблюдать не только за противостоянием провластных сил и оппозиции, но и за тем, как удастся договориться двум главным партиям региона — ЛДПР и «Единой России». Прецеденты у них такие уже были, но тут уже нужно распределять мандаты, работа предстоит сложная, — считает Павел Наливайко.
Руководит регионом член ЛДПР Михаил Дегтярев, направленный в свое время в Хабаровский край после ареста Сергея Фургала.
Политолог Константин Калачев уверен, что «в Хабаровском крае губернатор Дегтярев приведет результаты к норме»: «То есть доминировать теперь будет “Единая Россия”.
— Вице-губернатор в этой позиции просто обязан возглавить список «Единой России» на выборах. Скорее всего, партия возьмет первое место. «Единая Россия» будет настаивать, чтобы он стал председателем ЗакДумы, в партии так принято, — считает Даниил Ермилов.
При этом эксперт отмечает, что непосредственно для главы региона эти выборы станут непростым испытанием. В 2021 году на выборах губернатора федеральный центр и администрация президента оказывали Михаилу Дегтяреву всевозможную помощь и полную поддержку.
Последняя встреча с президентом во время визита Владимира Путина в Хабаровск, по мнению Даниила Ермилова, продемонстрировала, что ситуация изменилась. Эксперт в некоторых репликах главы государства видит сигнал, что губернатору теперь во многом предстоит самостоятельно проявить себя в деле. Так что обеспечить политический результат на кампаниях внутри региона Дегтяреву надлежит своими силами и умениями.
Выборы в административных центрах
В семи субъектах Дальнего Востока будут обновлены представительные органы административных центров. Думы и горсоветы будут переизбраны в Южно-Сахалинске, Чите, Биробиджане, Анадыре, уже упомянутом выше Хабаровске, Улан-Удэ и Благовещенске.
Во всех этих городах отошли от смешанной системы в пользу мажоритарной, то есть депутатов избирают по одномандатным округам. За счет этого практически везде (кроме Анадыря) доминирует «Единая Россия».
В Южно-Сахалинске в 2019 году кампания сопровождалась определенными политическими скандалами в стане единороссов: по инициативе политсовета партии с выборов был снят гендиректор крупной строительной компании АО «Сахалин-инжиниринг», действующий городской депутат Роман Альперович за якобы финансирование кампании своего отца, шедшего самовыдвиженцем. Но, несмотря на этот фон, для «Единой России» выборы прошли успешно: единороссы заняли 15 мест из 25-ти. В шести округах победили самовыдвиженцы. По два мандата получили кандидаты от КПРФ и «Справедливой России». Явка на выборах составила 33,85%.
В этом году, к слову, также истекает очередной срок полномочий главы Южно-Сахалинска Сергея Надсадина (в общей сложности, он занимает пост уже десять лет — с сентября 2014 года). Новому созыву, который будет избран на выборах в сентябре, предстоит провести конкурс и утвердить будущего градоначальника.
В Чите по итогам предыдущих выборов в Думе «Единая Россия» получила 19 мандатов из 30-ти. Остальные места заняли: пять самовыдвиженцев, два представителя ЛДПР, два от КПРФ, два — от «Справедливой России» (6%). Явка на последних выборах составила порядка 30%. Эксперты отмечали, что на тех выборах, совмещенных с губернаторскими, читинцы приходили голосовать за кандидатов в губернаторы, но при этом портили бюллетени думских выборов. Доля недействительных бюллетеней на губернаторских выборах в Чите составила 3,24% (2 517), а количество забракованных на выборах в гордуму оказалось намного выше — 11,08% (8 625).
В Благовещенской Думе в 2019 году на выборах «Единая Россия» получила 25 мандатов из 30-ти, это около 80% от общего количества. Остальные места получили два самовыдвиженца, два коммуниста из КПРФ и один мандат смогла занять ЛДПР. Благовещенск на тех выборах отличился показателями самой низкой явки в России — 17,6%.
В Думе Биробиджане пять лет назад позиции «Единой России» ослабли по сравнению с предыдущим созывом. Если до этого (в составе 2014 — 2019 годов) у ЕР было 14 мест из 21-го, то по итогам выборов 2019 года единороссы смогли занять только 10 мест. По шести округам победила КПРФ, а также в Думу прошли четыре самовыдвиженца. Итоговая явка составила 24,49%.
Нет сомнений, что внутриполитический блок нынешнего губернатора ЕАО Ростислава Гольштейна, возглавляющего региональное отделение «Единой России», постарается скорректировать это положение.
«Двойные» выборы: мэр/дума
В столицах двух регионов Дальнего Востока одновременно будут избраны и представительные органы, и главы административных центров. Прямые выборы мэров все еще существуют в Улан-Удэ (Республика Бурятия) и Анадыре (Чукотский АО).
В Улан-удэнском городском совете по итогам прошедших в сентябре 2019 года выборов «Единая Россия» получила 24 места из 30-ти. Два мандата получила КПРФ, также избралось два самовыдвиженца. ЛДПР и «эсеры» провели по одному кандидату. На последних выборах явка составила 34,4%. Эта кампания проходила спокойно.
Основные баталии в том цикле развернулись как раз на выборах мэра Улан-Удэ. По итогам голосования на пост градоначальника был избран и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, самовыдвиженец Игорь Шутенков, набрав 52,52% голосов. Второе место занял первый секретарь Бурятского Рескома КПРФ, на момент выборов сенатор Вячеслав Мархаев — за него проголосовало 36,58% избирателей.
В горсовете Анадыря — 15 депутатов, избираемых с 2019 года по одномандатным округам (ранее так же, как и везде действовала смешанная система). Однако здесь изменение применяемой избирательной системы не привело к повышению представительства правящей партии. В V созыве у «Единой России» было 13 мандатов (но тогда в выборах не участвовали КПРФ и «Справедливая Россия»). В следующий VI созыв пять лет назад прошли только пять кандидатов «Единой России» — итого у «партии власти» пакет в 30%. По четырем округам прошли самовыдвиженцы, в трех — ЛДПР, у КПРФ — два мандата, у СР — один. Явка составила 33%.
Кампания была совмещена с выборами главы города, по итогам которых победил бывший первый замгубернатора Чукотки Леонид Николаев, баллотировавшийся от «Единой России». Он набрал 49,21%.
По мнению Константина Калачева, в этом цикле именно «выборы представительных органов могут быть интересными в силу роли личности», а мэрские кампании пройдут штатно.
— Где-то самовыдвиженцы и кандидаты от парламентской оппозиции могут попытаться потягаться с местными единороссами. Чита, Улан-Удэ, Благовещенск как площадки для борьбы лучшего и хорошего. Мэрские выборы в Анадыре и Улан-Удэ пройдут в штатном режиме, ибо инструмент переговоров и договоренностей никто не отменял. Кампании нынче договорные, — резюмировал политолог.