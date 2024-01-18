Где и как на Дальнем Востоке пройдут региональные и местные выборы: ожидания экспертов

В горсовете Анадыря — 15 депутатов, избираемых с 2019 года по одномандатным округам (ранее так же, как и везде действовала смешанная система). Однако здесь изменение применяемой избирательной системы не привело к повышению представительства правящей партии. В V созыве у «Единой России» было 13 мандатов (но тогда в выборах не участвовали КПРФ и «Справедливая Россия»). В следующий VI созыв пять лет назад прошли только пять кандидатов «Единой России» — итого у «партии власти» пакет в 30%. По четырем округам прошли самовыдвиженцы, в трех — ЛДПР, у КПРФ — два мандата, у СР — один. Явка составила 33%.