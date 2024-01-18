Миллион рублей семьям обещают со следующего года: кому и когда назначат выплаты

«Вы знаете, что было много вопросов, которые люди задавали, и мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. И прям сегодня, сейчас, со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей», — цитирует Владимира Путина его пресс-служба.
Президент добавил, что необходимо разработать решения по всем запросам жителей Дальнего Востока. При этом сделать так, чтобы они были экономически обоснованными и социально справедливыми.
О том, что уже сделано по итогам поездки президента на Чукотку и в Хабаровский край, на совещании доложил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Например, выплату в размере миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка распространят на другие регионы ДФО.
На совещании также напомнили, что с 15 января на Дальнем Востоке расширили программу льготного автокредитования для семей с детьми, а также участников СВО и других льготных категорий граждан. Для дальневосточников скидка составит 25% на покупку авто, произведенных на территории России. На электрокары, произведенные в России, скидка будет еще больше: 35%.