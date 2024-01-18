Миллион рублей семьям обещают со следующего года: кому и когда назначат выплаты

«Вы знаете, что было много вопросов, которые люди задавали, и мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. И прям сегодня, сейчас, со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей», — цитирует Владимира Путина его пресс-служба.