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Миллион рублей семьям обещают со следующего года: кому и когда назначат выплаты

ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ФедералПресс. В среду, 17 января, состоялось совещание президента Владимира Путина с членами правительства. На нем обсуждались новые меры поддержки жителей ДФО, сообщает Kremlin.ru.
Путин Владимир
Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что было много вопросов, которые люди задавали, и мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. И прям сегодня, сейчас, со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей», — цитирует Владимира Путина его пресс-служба.

Президент добавил, что необходимо разработать решения по всем запросам жителей Дальнего Востока. При этом сделать так, чтобы они были экономически обоснованными и социально справедливыми.

О том, что уже сделано по итогам поездки президента на Чукотку и в Хабаровский край, на совещании доложил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Например, выплату в размере миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка распространят на другие регионы ДФО.

«Мы вместе с минфином, минтрудом проработали и готовы оперативно внести изменения в правила программы и распространить её действие не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, где рождаемость в многодетных семьях ниже среднего по округу», — отметил министр.

Миллион будут получать родители из Приморья, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономии, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Бюджет на выплаты заложат в программе развития региона на 2025−2027 годы, а выплачивать будут и тем, кто родит третьего или последующего ребенка с 1 января 2024 года.

На совещании также напомнили, что с 15 января на Дальнем Востоке расширили программу льготного автокредитования для семей с детьми, а также участников СВО и других льготных категорий граждан. Для дальневосточников скидка составит 25% на покупку авто, произведенных на территории России. На электрокары, произведенные в России, скидка будет еще больше: 35%.

Путин Владимир