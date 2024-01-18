Стройку погранперехода на Большом Уссурийском острове поручил ускорить Владимир Путин

Президент России Владимир Владимирович Путин провел совещание с членами правительства Российской Федерации. В ходе работы он поручил ускорить процесс создания пограничного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове вблизи Хабаровска и сделал акцент на том, что власти КНР также просят об этом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По Вашему поручению правительство проводит работу по созданию нового пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и сопряженного с ним транспортно-логистического узла в Хабаровске. Для поддержки создания транспортной и логистической инфраструктуры при пунктах пропуска мы задействуем механизм территорий опережающего развития: отберем земельные участки возле пунктов пропуска, распространим на них режим ТОР, — сообщил Алексей Чекунков.
Тему пограничных переходов в Хабаровском крае поднял генеральный директор «Технониколь Дальний Восток» Никита Яковлев на встрече с президентом России, когда он посетил ДФО на прошлой неделе. Он рассказал главе государства о сложностях в экспорте продукции из Хабаровска в Китай, для чего нужно делать крюк до погранпереходов Приморского края либо до Благовещенска — это дополнительные 700 километров, что приводит к увеличению конечной цены..
— По поводу новых пунктов пропуска. Губернатор Хабаровского края поддерживает это и бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши китайские партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы, нужно наши бюрократические проблемы преодолеть, и как можно быстрее, — сказал Владимир Путин.
В Хабаровском крае есть два действующих пункта пропуска: Хабаровск — Фуюань и Покровка — Жаохэ, но они оба являются некруглогодичными и имеют ограничения в пропускной способности. Будущий погранпереход на Большом Уссурийском острове должен существенно сократить транспортное плечо и стоимость доставки грузов в соседний Китай.