Стройку погранперехода на Большом Уссурийском острове поручил ускорить Владимир Путин

— По поводу новых пунктов пропуска. Губернатор Хабаровского края поддерживает это и бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши китайские партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы, нужно наши бюрократические проблемы преодолеть, и как можно быстрее, — сказал Владимир Путин.