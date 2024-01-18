В Комсомольском районе Хабаровского края избран новый глава

Игорь Касаткин — коренной дальневосточник, родился в Амурске, ему 45 лет, имеет два высших образования. А до этого был в его биографии еще и Амурский целлюлозно-бумажный техникум, потом Комсомольский педагогический университет и Комсомольский-на-Амуре политехнический университет.