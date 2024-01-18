В Комсомольском районе Хабаровского края избран новый глава

На заседании Собрания депутатов Комсомольского муниципального района Хабаровского края депутаты единогласно избрали главу Комсомольского муниципального района. Им стал Игорь Касаткин, занимавший пост первого заместителя главы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Игорь Касаткин — коренной дальневосточник, родился в Амурске, ему 45 лет, имеет два высших образования. А до этого был в его биографии еще и Амурский целлюлозно-бумажный техникум, потом Комсомольский педагогический университет и Комсомольский-на-Амуре политехнический университет.
В числе специальностей, которые он освоил, — инженерная, учитель информатики и предпринимательство.
В администрации Комсомольского района работал начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, а с 2016 года — первый заместитель главы администрации, с 18 января — глава района.