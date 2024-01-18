Якутский историк: неперенос столицы из Москвы в Иркутск чреват катастрофой для России

Напомним, якутский историк, директор некоммерческой организации «Институт развития человека “УУНУУ” (ликвидирована в декабре 2023 года- прим.ред) Афанасий Николаев направил письмо в общественную приемную президента России с предложением перенести столицу РФ из Москвы в Иркутск. В качестве аргумента он заявил, что это “позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны за счет приближения к АТР (Азиатско-Тихоокеанскому региону — прим. ред.), будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу”.
«Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля. К тому же Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии», — написал ученый (его обращение опубликовал портал SakhaLife).
Широкие массы встретили эту инициативу, мягко говоря, с улыбкой. Иркутяне, как самая заинтересованная сторона, разразились мемами.
Однако, в Кремле сочли нужным ответить историку:
Историк из республики Саха вступил в дискуссию с пресс-секретарем президента. Он настаивает, что «идея переноса столицы реализуема, а отказ от нее может привести к распаду страны»:
«Они ошибаются. Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР, новым мировым центром. Москва в силу географии опаздывает принять решение. Это сейчас чревато катастрофой. Идея переноса реализуема. Речь идет не о переселении всей Москвы, а о переезде органов власти и крупного бизнеса за Урал», — сказал Николаев, напомнив, что прецедент был в истории наших соседей — «Казахстан в 90-е годы перенес столицу в Астану» (цитата «Газета.ру»).
А заодно провел историческую параллель, заявив, что «россияне живут в условиях необъявленной войны Запада, поэтому перенос столицы — веление времени»:
«Перенос столицы за Урал — это веление времени, как перенос военных заводов за Урал в годы Великой Отечественной войны. Мы живем в условиях необъявленной войны Запада против России, как и в 1941—1945 годах. Поэтому России необходима всеобщая мобилизация народа в новом формате в условиях современной гибридной информационной войны. И воссоздание нового Евразийского союзного государства с населением в 250−300 миллионов человек», — настаивает историк.