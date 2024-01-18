Якутский историк: неперенос столицы из Москвы в Иркутск чреват катастрофой для России

«Они ошибаются. Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР, новым мировым центром. Москва в силу географии опаздывает принять решение. Это сейчас чревато катастрофой. Идея переноса реализуема. Речь идет не о переселении всей Москвы, а о переезде органов власти и крупного бизнеса за Урал», — сказал Николаев, напомнив, что прецедент был в истории наших соседей — «Казахстан в 90-е годы перенес столицу в Астану» (цитата «Газета.ру»).