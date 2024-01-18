Губернатор: жители Красноярского края должны быть обеспечены местным мясом птицы и яйцом

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудил перспективы увеличения объемов производства мяса птицы и яиц с министерством сельского хозяйства и товаропроизводителями.
Разговор состоялся в рамках рабочего визита в Сухобузимский район на птицефабрику АО «ЕнисейАгроСоюз», которая производит более половины мяса птицы в крае. Здесь недавно завершили первый этап модернизации: реконструировали корпуса, установили современное оборудование. На еще одной площадке — в Манском районе — планируется построить 24 птичника. Это позволит увеличить к 2025 году объем выпуска продукции в два раза — до 42 тысяч тонн в год.
Министр сельского хозяйства края Илья Васильев рассказал, что в Красноярском крае растет производство мяса кур. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 12%. Вырос и размер господдержки для производителей: 206 млн рублей было выделено в 2022-м, 236,5 млн рублей — в 2023-м.
Глава региона отметил, что необходимо проработать эффективные меры поддержки птицеводства в крае, чтобы предприятия могли наращивать мощности. Михаил Котюков считает, что жители края не должны зависеть от производителей из других регионов и должны быть полностью обеспечены местным мясом птицы и яйцом, подчеркнул он.
«Нужно существенно увеличивать производство, чтобы красноярцы полностью были обеспечены местным мясом птицы, — сказал губернатор. — Планы такие есть, и важно, что это не просто планы на бумаге, а совершенно конкретные намерения предприятий. Будем прорабатывать меры поддержки, чтобы эти планы становились реальностью».
Аналогичные меры поддержки он поручил проработать и по отношению к производителям яиц. Как отметил губернатор, несмотря на то, что местные предприятия полностью покрывают потребность края в этом виде продукции, объемы необходимо также наращивать.