Губернатор: жители Красноярского края должны быть обеспечены местным мясом птицы и яйцом

Разговор состоялся в рамках рабочего визита в Сухобузимский район на птицефабрику АО «ЕнисейАгроСоюз», которая производит более половины мяса птицы в крае. Здесь недавно завершили первый этап модернизации: реконструировали корпуса, установили современное оборудование. На еще одной площадке — в Манском районе — планируется построить 24 птичника. Это позволит увеличить к 2025 году объем выпуска продукции в два раза — до 42 тысяч тонн в год.