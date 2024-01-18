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Прокуратура Башкирии открыла «горячую линию» по беспорядкам в Баймаке

Звонки будут приниматься в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Сообщается, что обратиться по номеру телефона: 8 (347) 276−28−46 могут родственники и пострадавшие участников массовых беспорядков, которые произошли 17 января в Баймаке.

Напомним, бесчинства произошли перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт»**.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль. Также надзорное ведомство организовало свою проверку соблюдения законодательства о публичных мероприятиях.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация.

Прокуратура