Прокуратура Башкирии открыла «горячую линию» по беспорядкам в Баймаке

Сообщается, что обратиться по номеру телефона:
Напомним, бесчинства произошли перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт»**.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль. Также надзорное ведомство организовало свою проверку соблюдения законодательства о публичных мероприятиях.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация.