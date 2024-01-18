Прокуратура Башкирии открыла «горячую линию» по беспорядкам в Баймаке

Напомним, бесчинства произошли перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт»**.