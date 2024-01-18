Депутат Госдумы: беспорядки в Баймаке инициированы не без участия Украины

По словам Гильмутдинова, Башкирия оказалась в центре информационной повестки из-за действий деструктивных групп, которые в нарушение действующего законодательства предприняли попытку провести провокационные акции протеста.
«Как член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции могу с уверенностью сказать, что подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные Telegram-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача — раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время. Эти акции направлены и против главы республики Радия Хабирова, как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды нашего президента, активно участвующего в реализации задач специальной военной операции», — заявил депутат.
Он также выразил благодарность силовикам, которые действовали «профессионально и уверенно», не допустив антигосударственных выходок провокаторов и экстремистов’и порадовался за жителей Башкирии, которые «адекватно оценили ситуацию и» и негативно отреагировали на выходки «приспешников западных спецслужб».