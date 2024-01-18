Депутат Госдумы: беспорядки в Баймаке инициированы не без участия Украины

«Как член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции могу с уверенностью сказать, что подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные Telegram-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача — раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время. Эти акции направлены и против главы республики Радия Хабирова, как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды нашего президента, активно участвующего в реализации задач специальной военной операции», — заявил депутат.